Таможня Беларуси сказала литовским перевозчикам о штрафах до 4200 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве уточнили, что литовские фуры, которые остались в Беларусь, и выезд которым в Литву запрещен с 10 ноября до момента открытия литовской стороной границы, были размещены на специальных площадках. В частности, в «Берестовице» — 429 большегрузов, в «Беняконях» — 166, в «Котловке» — 348 и в «Каменном Логе» — 102.
Водители 1045 фур, выполнившие официальное требование таможенных органов по доставке грузовиков на специально оборудованные и охраняемые стоянки, могут покинуть белорусскую территорию.
«Еще более чем по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дорог вблизи пунктов пропуска, ГТК и МВД проводят работу по поиску водителей и обеспечению доставки грузовиков на оборудованные для этого места», — сообщили в пресс-службе.
И предупредили, что в отношении водителей литовских перевозчиков, которые умышленно не выполняют выставленное белорусской таможней обязательство по прибытию в установленные сроки в специальные места, будут применяться административные меры. В ГТК отметили, что речь идет про статью 243 Кодекса об Административных правонарушениях, предусматривается штраф до 100 базовых величин, или дот 4200 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Тем временем глава МВД Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.
Ранее глава МВД Беларуси заявил о брошенных литовских прицепах и полуприцепах на дороге: «Создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП».