Таможня Беларуси сказала литовским перевозчикам о штрафах до 4200 рублей

И предупредили, что в отношении водителей литовских перевозчиков, которые умышленно не выполняют выставленное белорусской таможней обязательство по прибытию в установленные сроки в специальные места, будут применяться административные меры. В ГТК отметили, что речь идет про статью 243 Кодекса об Административных правонарушениях, предусматривается штраф до 100 базовых величин, или дот 4200 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).