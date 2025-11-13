В Нанайском районе Хабаровского края отремонтировали 2 школы

«На два современных образовательных пространства в нашем районе стало больше, и этот факт не может не радовать. Впереди у нас еще много работы в части развития образовательной среды, намечены конкретные планы, подготовлен задел в виде проектно-сметной документации для участия в отборах регионального проекта “Все лучшее детям” национального проекта “Молодежь и дети”», — рассказал глава Нанайского района Николай Сафронов.