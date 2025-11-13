В Нанайском районе Хабаровского края отремонтировали 2 школы

Здания школ в селах Лидога и Дада в Хабаровском крае отремонтировали по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
В частности, в учреждении села Дада специалисты ранее усилили фундамент, заменили окна и кровлю. В этом году там обновили полы, выполнили отделку, установили систему отопления. Аналогичные работы провели в школе села Лидога. А еще мастера отремонтировали сети водоснабжения и канализации.
«На два современных образовательных пространства в нашем районе стало больше, и этот факт не может не радовать. Впереди у нас еще много работы в части развития образовательной среды, намечены конкретные планы, подготовлен задел в виде проектно-сметной документации для участия в отборах регионального проекта “Все лучшее детям” национального проекта “Молодежь и дети”», — рассказал глава Нанайского района Николай Сафронов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.