Стало известно, где установят главную городскую ёлку в Новосибирске

Новосибирск готовится к Новому 2026 году. Главными площадками празднования Нового года в Новосибирске станут Улица Ленина, Театральный и Первомайский скверы. Об этом управление культуры департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска сообщило в ответе на запрос Om1 Новосибирск.
«Монтаж иллюминационного оборудования и декоративное оформление на улице Ленина осуществляется с 10 по 30 ноября 2025 года. Пространство будет оформлено с использованием имеющегося иллюминационного (световой потолок, световые деревья, входная группа “Арка”, светящиеся шары) и декоративного оборудования (искусственные ели, новогодние арт-объекты). Кроме того, новогоднее оформление на улице Ленина будет дополнено инсталляциями Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов, которые представят коммерческие организации города Новосибирска. Ежегодно участники данного фестиваля создают новые, непохожие друг на друга арт-объекты, что способствует уникальности каждого года», — сообщили в мэрии.
Традиционно в Театральном сквере на центральной аллее будет установлена главная городская ёлка. Аллеи сквера украсят иллюминационным оборудованием, в том числе световыми арками, световой композицией «Комета» и арками «Волшебный лес». Деревья будут декорированы светодиодными гирляндами и другими элементами. Установку городской ёлки, светового оборудования и других объектов в Театральном сквере планируется начать с 14 ноября 2025 года и завершить до 1 декабря 2025 года.
В Первомайском сквере запланирована установка композиции «Светодиодный фонтан». Деревья на двух аллеях сквера будут оформлены светодиодной гирляндой и декоративными элементами. Территорию Первомайского сквера также украсят световые шары, тоннели и снежинки.
Оборудование, которое будет использовано для оформления новогодних пространств на пешеходном участке улицы Ленина, в Первомайском и Театральном скверах, а также в парках «Арена» и «Михайловская набережная», было приобретено в 2022 году в рамках реализации проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России», дополнили в мэрии.