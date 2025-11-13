Стало известно, где установят главную городскую ёлку в Новосибирске

«Монтаж иллюминационного оборудования и декоративное оформление на улице Ленина осуществляется с 10 по 30 ноября 2025 года. Пространство будет оформлено с использованием имеющегося иллюминационного (световой потолок, световые деревья, входная группа “Арка”, светящиеся шары) и декоративного оборудования (искусственные ели, новогодние арт-объекты). Кроме того, новогоднее оформление на улице Ленина будет дополнено инсталляциями Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов, которые представят коммерческие организации города Новосибирска. Ежегодно участники данного фестиваля создают новые, непохожие друг на друга арт-объекты, что способствует уникальности каждого года», — сообщили в мэрии.