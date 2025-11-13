В тувинском селе Дружба скоро завершат возведение Дома культуры

Дом культуры в селе Дружба Республики Тывы построят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Бай-Тайгинского кожууна.
Специалисты уже полностью возвели стены здания, обшили фасад, установили кровлю, окна и двери. Теперь они монтируют систему отопления и занимаются благоустройством прилегающей территории. Работы находятся на завершающем этапе.
Отмечается, что новый Дом культуры станет центром притяжения для жителей села Дружба. У них появятся возможности для творчества, проведения досуга и обучения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.