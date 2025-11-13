В Крыму зафиксировали рекордное снижение числа разводов

В Крыму по итогам текущего года количество разводов сократилось на рекордные 22%. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.
Одновременно с этим число заключенных браков выросла на 4%.
Статистика также показывает, что на каждую тысячу браков в регионе теперь приходится 461 развод. Это соотношение последовательно улучшается с 2022 года.
Балдина связала позитивную динамику с мерами государственной поддержки семей. Среди них она упомянула увеличение с 1 января 2025 года госпошлины на развод и обсуждаемую законодательную инициативу о дополнительных выплатах для пар, проживших в браке 40 лет и более.
Ранее мы писали, что в Крыму за первые две недели октября был официально зарегистрирован брак одной из самых возрастных пар новобрачных. В Кировском районе свои отношения узаконили 85-летний мужчина и 81-летняя женщина.