В Крыму зафиксировали рекордное снижение числа разводов

Балдина связала позитивную динамику с мерами государственной поддержки семей. Среди них она упомянула увеличение с 1 января 2025 года госпошлины на развод и обсуждаемую законодательную инициативу о дополнительных выплатах для пар, проживших в браке 40 лет и более.