Горнолыжные курорты Башкирии открывают зимний сезон

В Белорецком районе Башкирии начался горнолыжный сезон. Курорт «Абзаково» уже открыл свои трассы для посетителей, все подъемники функционируют согласно установленному расписанию.
К зимнему отдыху активно готовятся и другие популярные спортивные центры республики. На горнолыжном комплексе «Банное» 7 ноября начали создавать искусственный снежный покров на трассе № 1 большого комплекса и склонах малого горнолыжного комплекса.
Горнолыжный комплекс «Мраткино» также завершает подготовку к открытию сезона. Система искусственного оснежения здесь выведена на максимальную мощность и в настоящее время работает в круглосуточном режиме.