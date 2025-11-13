Ричмонд
Горнолыжные курорты Башкирии открывают зимний сезон

Башкирия готовится к приему любителей зимнего отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии начался горнолыжный сезон. Курорт «Абзаково» уже открыл свои трассы для посетителей, все подъемники функционируют согласно установленному расписанию.

К зимнему отдыху активно готовятся и другие популярные спортивные центры республики. На горнолыжном комплексе «Банное» 7 ноября начали создавать искусственный снежный покров на трассе № 1 большого комплекса и склонах малого горнолыжного комплекса.

Горнолыжный комплекс «Мраткино» также завершает подготовку к открытию сезона. Система искусственного оснежения здесь выведена на максимальную мощность и в настоящее время работает в круглосуточном режиме.