Белорусы сегодня спят на 16 минут дольше, чем 10 лет назад

Национальный статистический комитет подвел итоги обследования об использовании бюджета времени населением. Заседание, посвященное итогам выборочного обследования домашних хозяйств на тему «Использование суточного фонда времени населением», состоялось в Минске.
Так, согласно обследованию, население республики в возрасте 10 лет и старше 11 часов 35 минут тратит на уход за собой (сон, прием пищи и личная гигиена), 8 часов на работу, обучение, ведение домашнего хозяйства и уход за членами семьи, помощь родственникам и друзьям, 4 часа 18 минут — это свободное время. Для сравнения: 10 лет назад на уход за собой белорусы тратили на 29 минут меньше, а свободного времени было на 18 минут больше. Сейчас мы спим на 16 минут дольше и едим дольше на 4 минуты.
Алексей Ярковец подчеркнул, что время является важным показателем повседневной жизни человека. «А сравнение бюджетов времени за разные периоды позволяет проследить, как технологический прогресс и социальные трансформации меняют повседневную жизнь людей. За последние десятилетия было проведено более 250 обследований использования времени более чем в 80 странах мира. И Беларусь одна из таких стран. Такое обследование в нашей стране проводится один раз в 10 лет, предыдущее было проведено в 2014—2015 годах», — сказал он.
Во время обследований бюджета времени собирается информация о том, как население страны распределяет свое время в течение дня, выполняя различные виды деятельности. И таким образом создается детальная картина того, как люди тратят свое время, чем они занимаются и как долго. «Результаты являются обширным информационным ресурсом для анализа и мониторинга прогресса в обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни», — отметил Алексей Ярковец.
Исследование, проводившееся с апреля 2024 года по март 2025 года, охватило 6 тыс. домашних хозяйств по всей стране, а это более 11,5 тыс. человек в возрасте 10 лет и старше. Участники заполняли два 24-часовых дневника, подробно фиксируя все виды деятельности в течение буднего и выходного дня в календарной неделе.