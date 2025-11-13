Белорусы сегодня спят на 16 минут дольше, чем 10 лет назад

Так, согласно обследованию, население республики в возрасте 10 лет и старше 11 часов 35 минут тратит на уход за собой (сон, прием пищи и личная гигиена), 8 часов на работу, обучение, ведение домашнего хозяйства и уход за членами семьи, помощь родственникам и друзьям, 4 часа 18 минут — это свободное время. Для сравнения: 10 лет назад на уход за собой белорусы тратили на 29 минут меньше, а свободного времени было на 18 минут больше. Сейчас мы спим на 16 минут дольше и едим дольше на 4 минуты.