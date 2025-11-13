Кольцевая дорога появится вокруг аэропорта Алматы: стали известны подробности о сроках и стоимости проезда

По данным Управления развития дорожной инфраструктуры Алматы, протяженность дороги ориентировочно составит 7,2 км. Фактический километраж будет известен после окончательного утверждения трассировки.
«Проект включает реконструкцию улиц Ахметова и Закарпатской и строительство новой дороги до БАКАД. Фактическая стоимость проекта будет установлена по результатам разработки проектно-сметной документации. Строительство планируется за счет бюджетных средств», — сообщили в управлении.
Отмечается, что при получении положительного заключения государственной экспертизы строительно-монтажные работы будут начаты в 2026 году. В управлении добавили, что проезд по данной дороге будет бесплатным.