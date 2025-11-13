Правила переработки конопли утвердили в Казахстане

Согласно Правилам, промышленная переработка сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, состоит из технологических процессов, осуществляемых в различных отраслях промышленности в целях получения конечной продукции, и включает приемку на промышленную переработку, первичную и (или) глубокую переработку. Субъекты промышленно-инновационной деятельности, осуществляющие промышленную переработку конопли (каннабиса), принимают стебли конопли (каннабиса) партиями.