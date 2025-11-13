Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила переработки конопли утвердили в Казахстане

Постановлением правительства Республики Казахстан утверждены правила промышленной переработки разрешенных к культивированию сортов конопли, передает NUR.KZ.

Постановление опубликовано на официальном сайте премьер-министра РК и вводится в действие 22 ноября.

Согласно Правилам, промышленная переработка сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, состоит из технологических процессов, осуществляемых в различных отраслях промышленности в целях получения конечной продукции, и включает приемку на промышленную переработку, первичную и (или) глубокую переработку. Субъекты промышленно-инновационной деятельности, осуществляющие промышленную переработку конопли (каннабиса), принимают стебли конопли (каннабиса) партиями.

Стебли конопли (каннабиса) принимаются в рулонах либо прессованных тюках на основании заключения экспертизы, подтверждающей что уровень содержания ТГК в растении конопли (каннабиса) не превышает норму, установленную законодательством Республики Казахстан, выданного государственным юридическим лицом, осуществляющим судебно-экспертную деятельность, в установленном законодательством порядке.

Глубокая переработка конопли (каннабиса) включает технологические процессы, направленные на получение продукции с высокой добавленной стоимостью:

  • текстильная промышленность — производство льнопеньковых тканей, канатов, нетканых материалов, технических нитей и другое;
  • целлюлозно-бумажная промышленность — производство бумаги, картона, фильтровальных материалов и другое;
  • строительная промышленность — изготовление арболита, конопляного бетона (hempcrete), теплоизоляционных плит и другое;
  • пищевая промышленность и кормовые культуры — производство пищевого масла, жмыха, муки, белковых концентратов, кормов для животных и других продуктов;
  • биокомпозиты — производство деталей для автомобилестроения, мебели, упаковки и другое.

Напомним, мы писали о том, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.