Правила переработки конопли утвердили в Казахстане

Постановление опубликовано на официальном сайте премьер-министра РК и вводится в действие 22 ноября.
Согласно Правилам, промышленная переработка сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, состоит из технологических процессов, осуществляемых в различных отраслях промышленности в целях получения конечной продукции, и включает приемку на промышленную переработку, первичную и (или) глубокую переработку. Субъекты промышленно-инновационной деятельности, осуществляющие промышленную переработку конопли (каннабиса), принимают стебли конопли (каннабиса) партиями.
Стебли конопли (каннабиса) принимаются в рулонах либо прессованных тюках на основании заключения экспертизы, подтверждающей что уровень содержания ТГК в растении конопли (каннабиса) не превышает норму, установленную законодательством Республики Казахстан, выданного государственным юридическим лицом, осуществляющим судебно-экспертную деятельность, в установленном законодательством порядке.
Глубокая переработка конопли (каннабиса) включает технологические процессы, направленные на получение продукции с высокой добавленной стоимостью:
- текстильная промышленность — производство льнопеньковых тканей, канатов, нетканых материалов, технических нитей и другое;
- целлюлозно-бумажная промышленность — производство бумаги, картона, фильтровальных материалов и другое;
- строительная промышленность — изготовление арболита, конопляного бетона (hempcrete), теплоизоляционных плит и другое;
- пищевая промышленность и кормовые культуры — производство пищевого масла, жмыха, муки, белковых концентратов, кормов для животных и других продуктов;
- биокомпозиты — производство деталей для автомобилестроения, мебели, упаковки и другое.
Напомним, мы писали о том, что в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.