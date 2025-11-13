Ричмонд
Орангутан Антон из Калининградского зоопарка собезьянничал и сделал из своего вольера модный лофт

Ремонт во внутреннем и внешнем помещении запланировали на следующий сезон.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке орангутан Антон за 10 минут разрушил отделку половины стены в своём вольере. Об этом рассказали в телеграм-канале организации.

«Каждому нужны перемены: обновить гардероб, сменить прическу, в конце концов, переклеить уже эти надоевшие обои! На Антона вчера тоже накатило: мужчина решительно встал и… начал ремонт», — говорится в посте.

В следующем сезоне строители планировали обновить декор в уличном вольере, но теперь ремонт назначили и во внутреннем.

Орангутан приехал в Калининград из Дании в 2021 году. Представителя исчезающего вида удалось получить благодаря членству в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.