Орангутан Антон из Калининградского зоопарка собезьянничал и сделал из своего вольера модный лофт

В Калининградском зоопарке орангутан Антон за 10 минут разрушил отделку половины стены в своём вольере. Об этом рассказали в телеграм-канале организации.
«Каждому нужны перемены: обновить гардероб, сменить прическу, в конце концов, переклеить уже эти надоевшие обои! На Антона вчера тоже накатило: мужчина решительно встал и… начал ремонт», — говорится в посте.
В следующем сезоне строители планировали обновить декор в уличном вольере, но теперь ремонт назначили и во внутреннем.
Орангутан приехал в Калининград из Дании в 2021 году. Представителя исчезающего вида удалось получить благодаря членству в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.