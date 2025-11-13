От Транссиба до Усьвинских столбов: как меняется мостовая инфраструктура

Успеет ли скорая помощь вовремя доехать до человека, сможет ли ребенок безопасно добраться до школы, часто зависит от качества дороги. Причем как на всем протяжении, так и, например, от одного моста. Дорожные объекты, без которых невозможна повседневная жизнь и логистика, — одно из направлений работы национального проекта «Инфраструктура для жизни». Рассказываем о работе, которая идет по всей стране.
Стратегическая задача.
За десять месяцев этого года в России отремонтировали, реконструировали и построили 175 мостов и путепроводов. Если выстроить их в одну линию, получится путь в 12,4 км, как 124 футбольных поля. А до конца года в стране появятся более 560 современных сооружений общей длиной 43 км. И это не просто цифры — в жизни людей происходят реальные изменения.
«Стратегическая задача — в условиях роста автомобилизации, повышения интенсивности движения и мобильности населения обеспечить бесшовную логистику, чтобы как можно больше наших граждан могли воспользоваться качественными дорогами и удобными маршрутами», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Такой подход требует системной работы. В частности, каждый мост — не только отдельный объект, но и важное звено в общей транспортной системе. Особое внимание уделяют объектам, которые давно капитально не ремонтировали. Тем более что транспортная нагрузка на них выросла в несколько раз.
«Эти факторы обязательно учитываются, и при выполнении строительно-монтажных работ применяются передовые технологии и решения, новые материалы», — уточнил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Такой подход позволяет не просто поддерживать старые сооружения, а фактически создавать новую, более надежную инфраструктуру, рассчитанную на современные нагрузки. Результаты уже могут оценить миллионы людей.
«Бесперебойное функционирование мостов и путепроводов напрямую влияет на качество жизни: это и доставка товаров, и проезд экстренных служб, и безопасное пересечение железнодорожных путей», — пояснил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.
Для транзитных грузов.
В Ханты-Мансийском автономном округе, рядом с Сургутом, построили важный мост через реку Обь. Он нужен для двух федеральных направлений: Тюмень — Салехард и Пермь — Томск. Теперь транзитные потоки смогут следовать в обход города. А это разгрузит действующую переправу и улучшит сообщение между крупнейшими нефтегазодобывающими регионами России — Югрой и Ямалом.
При возведении моста создали полноценную инфраструктуру: проложили линии электропередач, сети связи и трубопровод для сжиженного газа. Для безопасности движения установили современные системы: видеонаблюдение, метеостанции и табло для оперативного оповещения водителей. Также на объекте работают комплексы контроля скорости и габаритов транспорта.
Путепроводы через Транссиб и мосты в селах.
В Амурской области в октябре открыли движение по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль. Он соединил два района поселка Серышево, которые десятилетиями разделяет железная дорога. Общая длина путепровода с подходами — 3 км.
«Строительство путепроводов через Транссиб нам необходимо для круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения транспортных средств, улучшения пропускной способности железной дороги, а также для развития транспортной инфраструктуры области», — пояснил вице-губернатор Амурской области Павел Матюхин.
Путепроводы в регионе не строили около 15 лет. Сейчас разработана целая программа по их обновлению.
«Всего на региональных дорогах у нас более 500 мостов — обновляем ежегодно несколько из них, — отметил замминистра транспорта области Дмитрий Лучников. — Несмотря на то что сами мостовые сооружения по себе небольшие и не протяженные, их капитальный… и [текущий] ремонт сложнее, чем обновление 10-километрового участка дороги».
Например, мост через реку Малый Алим у села Волково ремонтируют капитально: демонтируют старые тротуары, создают современную пешеходную зону. А на переправе длиной 130 м через реку Райчиху специалисты полностью обновляют покрытие и укрепляют опоры.
Уже в декабре в области откроют еще один путепровод через Транссиб — в поселке Новобурейском. А в 2027 году планируют завершить строительство в Белогорске. Все эти проекты реализуют с опережением графика, что позволяет быстрее решать проблемы дорожной сети.
А в Хабаровском крае завершили капитальный ремонт моста у села Черная Речка. Он соединяет село с соседними населенными пунктами. И по мосту курсируют автобусы местных маршрутов.
Объект серьезно не обновляли более полувека. Поэтому старую конструкцию полностью разобрали, заменив опоры и пролеты, а также усилили несущие элементы. Установили современные барьеры и перила, расширили пешеходные зоны, уложили новое асфальтовое покрытие и улучшили водоотвод.
«Раньше добраться домой было сложно. Открытие обновленного моста стало важным событием для всех. Теперь поездки стали значительно удобнее и безопаснее, и люди этому очень рады», — поделился житель села Дмитрий Шулимов.
Кстати, в следующем году планируют благоустроить участок дороги от моста до выхода на федеральную трассу.
Новые возможности для туризма и экономики.
Тысячи туристов ежегодно посещают знаменитый комплекс скал Усьвинские столбы, Каменный город, курорт «Губаха» и другие интересные места Пермского края. Часть дороги туда проходит по мосту через реку Вильву на участке дороги Кунгур — Соликамск. Этот путь важен и для десятков тысяч местных жителей: он связывает города Чусовой, Гремячинск, Усьва и Губаха. Кроме того, там регулярно проходит транспорт промышленных предприятий региона.
Сейчас мост капитально отремонтировали, и путь к красивым местам Прикамья стал безопасным и удобным.
В городе Чусовом Пермского края полностью преобразили 250-метровую переправу через реку Усьву. Это часть трассы Полазна — Чусовой. Она соединяет основной въезд в город с жилыми районами и ежедневно принимает тысячи машин. В том числе по дороге курсируют 11 маршрутов общественного транспорта. Здесь полностью обновили покрытие, установили современные ограждения и удобные тротуары.
Еще один важный объект — мост через реку Ирень в городе Кунгуре. Он связывает отдаленные районы с центром, разгружая соседние переправы. Объект сдали на полгода раньше плана. Фактически на месте старой конструкции построили новую — более высокую и надежную.
Всего в этом году в Пермском крае приведут в порядок 35 мостов общей протяженностью более 2 км. Уже завершены работы на 10 ключевых объектах, которые не только улучшают повседневную жизнь людей, но и открывают новые возможности для развития туризма и экономики всего региона.
Связать два региона.
В Республике Башкортостан открыли движение по мосту, который важен сразу для двух регионов. 240-метровая переправа через реку Ик соединяет Башкирию и Татарстан и находится буквально на границе часовых поясов. Еще год назад мост был в аварийном состоянии. А после реконструкции обеспечивает кратчайший путь для тысяч людей: по нему ежедневно ездят на работу, учебу или к врачам в соседний регион. Ожидается, что здесь будут проезжать 4 тыс. автомобилей в сутки.
Не менее значимым стало обновление моста через реку Белый Камень в Аургазинском районе. Трасса Толбазы — Красноусольский, на которой он находится, — популярное у туристов направление. Она ведет к известному курорту и целебным источникам, а также важна для жителей местных сел.
«Трафик здесь превышает 3 тысячи автомобилей в сутки, поэтому было необходимо привести мост в нормативное состояние», — отметила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.
Всего в этом году в республике приводят в порядок 12 мостовых сооружений протяженностью более 1 км. Работы уже завершены на пяти объектах, и теперь поездки для местных жителей и туристов стали проще и удобнее.
Как обновляют мосты Заполярья.
В Мурманской области завершили ремонт путепровода, которому больше 40 лет. Сооружение длиной почти 66 м находится на объездной города Апатиты и ведет к Кировску — важному промышленному центру региона. За долгие годы службы конструкция перестала справляться с возросшей нагрузкой: ежедневно здесь проезжает более 2,3 тыс. автомобилей.
За год строители укрепили опоры и несущие конструкции, уложили новое дорожное покрытие и гидроизоляцию. Также они заменили барьерные ограждения, лестничные сходы, установили современные системы освещения и водоотвода. Сейчас объект полностью готов к сдаче в эксплуатацию.
Параллельно в области продолжается ремонт другого значимого объекта — моста через реку Колу на подъезде к станции Магнетиты. Это единственная дорога, связывающая территорию с федеральной трассой Р-21.
Сейчас на объекте завершают монтаж бетонных конструкций, гидроизоляцию и подготовку дорожного покрытия. В ближайшее время планируют установить ограждения и системы водоотвода. Это особенно важно для обеспечения надежной транспортной связи в заполярном регионе, где суровый климат диктует особые требования к качеству дорожной инфраструктуры.
Обновление ключевых мостов и путепроводов в Мурманской области не только повышает безопасность движения, но и способствует устойчивому развитию промышленных районов.
Работы по обновлению мостов и дорог — важная часть работы национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в России не только ремонтируют транспортные артерии, но и благоустраивают дворы, обновляют жилье и общественный транспорт. Все эти изменения в комплексе делают города и села более комфортными для жизни. К 2030 году планируют привести в нормативное состояние большую часть дорог и общественного транспорта в стране. Это создаст принципиально новое качество среды для миллионов людей.