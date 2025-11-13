От Транссиба до Усьвинских столбов: как меняется мостовая инфраструктура

Работы по обновлению мостов и дорог — важная часть работы национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в России не только ремонтируют транспортные артерии, но и благоустраивают дворы, обновляют жилье и общественный транспорт. Все эти изменения в комплексе делают города и села более комфортными для жизни. К 2030 году планируют привести в нормативное состояние большую часть дорог и общественного транспорта в стране. Это создаст принципиально новое качество среды для миллионов людей.