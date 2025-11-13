Три года получила жительница Хабаровского края за коноплю на даче

В Амурске суд дал «условку» местной жительнице, которая выращивала на дачном участке коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Летом 2025 года полицейские обнаружили на даче 46-летней злоумышленницы 20 кустов конопли, которую она вырастила в теплице. На чердаке того же домика нашли высушенную зелёную массу весом более 115 граммов — экспертиза подтвердила, что это каннабис.
«Следствие установило, что женщина весной посеяла семена конопли и ухаживала за растениями. Использовать их она планировала для личного потребления», — отметили в полиции.
Суд признал амурчанку виновной по статьям 228 и 231 Уголовного кодекса РФ. Ей назначено наказание — три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.