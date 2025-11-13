Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три года получила жительница Хабаровского края за коноплю на даче

Она вырастила 20 кустов запрещённого растения для личного употребления.

Источник: ГУ МВД

В Амурске суд дал «условку» местной жительнице, которая выращивала на дачном участке коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Летом 2025 года полицейские обнаружили на даче 46-летней злоумышленницы 20 кустов конопли, которую она вырастила в теплице. На чердаке того же домика нашли высушенную зелёную массу весом более 115 граммов — экспертиза подтвердила, что это каннабис.

«Следствие установило, что женщина весной посеяла семена конопли и ухаживала за растениями. Использовать их она планировала для личного потребления», — отметили в полиции.

Суд признал амурчанку виновной по статьям 228 и 231 Уголовного кодекса РФ. Ей назначено наказание — три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.