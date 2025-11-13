Три года получила жительница Хабаровского края за коноплю на даче

Летом 2025 года полицейские обнаружили на даче 46-летней злоумышленницы 20 кустов конопли, которую она вырастила в теплице. На чердаке того же домика нашли высушенную зелёную массу весом более 115 граммов — экспертиза подтвердила, что это каннабис.