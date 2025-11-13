Популярный вид транспорта исчезнет с улиц Минска с 15 ноября

В Мингорисполкоме во время совещания подвели итоги работы шеринговых компаний. В Минске услуги шеринга предоставляют три крупные компании. В пресс-службе отметили, что в завещающемся сезоне на улицах столицы работало примерно 15 000 средств персональной мобильности.