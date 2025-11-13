Ричмонд
Популярный вид транспорта исчезнет с улиц Минска с 15 ноября

В Минске с 15 ноября популярный вид транспорта исчезнет с улиц.

Источник: Комсомольская правда

Популярный вид транспорта исчезнет с улиц Минска с 15 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Сезон проката электросамокатов в Минске завершится 15 ноября», — отметили в ведомстве.

В Мингорисполкоме во время совещания подвели итоги работы шеринговых компаний. В Минске услуги шеринга предоставляют три крупные компании. В пресс-службе отметили, что в завещающемся сезоне на улицах столицы работало примерно 15 000 средств персональной мобильности.

Также на совещании обсуждались возможные механизмы, внедрение которых даст возможность уже в следующем сезоне минимизировать нарушения.

Кстати, в Беларуси самокатчикам стали приходить SMS-оповещения за нарушение ПДД.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Михайловскую Родительскую субботу 15 ноября.