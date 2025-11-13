В Надыме на Ямале появилась круглогодичная площадка для выгула собак

Общая площадь нового пространства — 900 кв. м. Там специалисты вымостили брусчаткой пешеходные дорожки, установили перголу, скамейки и современное освещение. На площадке также разместили различные малые архитектурные формы и снаряды, которые хозяева смогут использовать для дрессировки своих питомцев. А вокруг территории смонтировали высокое ограждение, чтобы животные случайно не выбежали за ее пределы на проезжую часть или пешеходную зону.