Под Волгоградом чиновников уличили в обезвоживании трёх хуторов

В интересах сельчан Валерий Ростовщиков обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям чиновников. Как выяснилось во время проверки, муниципалитет грубо нарушил законодательство о собственности, а также регламент оказания услуги водоснабжения. Кроме того, администрации района теперь предстоит найти средства на ремонт данных коммуникаций.