Глава СК поручил проверить факт отказа в медпомощи ребенку в Ростовской области

Поводом стало обращение матери девочки в СМИ. Женщина объяснила, что ее дочери ранее установили инвалидность и назначили специальное лекарство. После лечения состояние ребенка улучшилось, и инвалидность сняли, но это привело к отказу в бесплатном обеспечении жизненно важным препаратом.