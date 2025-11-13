Ричмонд
Глава СК поручил проверить факт отказа в медпомощи ребенку в Ростовской области

На Дону девятилетней девочке отказали в лекарстве, теперь в ситуации разберутся следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проведут проверку из-за отказа в выдаче лекарства девятилетней девочке. На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в информационном центре СК России.

Поводом стало обращение матери девочки в СМИ. Женщина объяснила, что ее дочери ранее установили инвалидность и назначили специальное лекарство. После лечения состояние ребенка улучшилось, и инвалидность сняли, но это привело к отказу в бесплатном обеспечении жизненно важным препаратом.

Теперь мать вынуждена покупать лекарство за свой счет. По словам женщины, жалобы в различные инстанции пока не помогли решить проблему.

