Врач рассказала, как уменьшить вздутие живота

Исключение продуктов, вызывающих газообразование, из рациона поможет уменьшить вздутие живота.

Как уменьшить вздутый живот, дискомфорт и боль
Источник: Freepik.com

Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она посоветовала отказаться от разных видов капусты, бобовых, черного хлеба и избытка сладкого, поскольку они чаще всего провоцируют дискомфорт. По ее словам, иногда вздутие может быть вызвано нарушением микрофлоры — в этом случае требуется помощь специалиста.

При легких симптомах можно воспользоваться мягкими сорбентами без клетчатки.

«Рис — одно из немногих средств, которое способно уменьшить проявления вздутия. Он мягко связывает газы и не вызывает дополнительного раздражения. Аналогично работают аптечные сорбенты и травяные сборы, а препараты с симетиконом помогают при выраженном дискомфорте», — уточнила Белоусова.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина до этого рассказала «Газете.Ru», что вздутие живота (метеоризм) — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Причин для ее возникновения может быть много, однако чаще всего она кроется в питании.