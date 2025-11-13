В Гусеве умер экс-глава администрации Анатолий Трифонов

В 2005 году мне довелось стать преемником Анатолия Григорьевича. У меня тогда было немного опыта, но я понимал: невозможно эффективно управлять городом без мудрых советов тех, кто был до нас. Он заложил фундамент развития, веру в будущее. Всегда поддерживал, подсказывал. Светлая память об Анатолии Трифонове навсегда останется в наших сердцах.