В Гусеве умер экс-глава администрации Анатолий Трифонов

В Гусеве простились с Анатолием Трифоновым, который возглавлял администрацию городского округа с 1996 по 2005 год. Об этом сообщил бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов на своей странице в Телеграм.
Похороны экс-мэра состоялись 11 ноября. Трифонов работал в сложный период: после распада СССР экономика переживала кризис, предприятия закрывались, люди теряли работу, а бюджет пустел. Как вспоминает Николай Цуканов, под руководством Анатолия Трифонова администрация сохранила важнейшие соцучреждения и продолжала выполнять обязательства перед жителями.
В 2005 году мне довелось стать преемником Анатолия Григорьевича. У меня тогда было немного опыта, но я понимал: невозможно эффективно управлять городом без мудрых советов тех, кто был до нас. Он заложил фундамент развития, веру в будущее. Всегда поддерживал, подсказывал. Светлая память об Анатолии Трифонове навсегда останется в наших сердцах.