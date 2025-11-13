Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря

Мэрия Самары объявила первый конкурс по определению оператора новогодней ярмарки на территории города.

В списке пока 12 локаций, большая часть находится в Красноглинском районе.

Красноглинский район:

ул. Маршала Устинова, д. 3 пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 1А пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 7−8 пос. Мехзавод, 2 квартал, д. 52 пос. Мехзавод, кв. 4, д. 2 пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 3 пос. Береза, 3 квартал, рядом со зданием 8А.

Промышленный район:

ул. Ново-Вокзальная / ул. Вольская.

Советский район:

ул. Победы, 94.

Куйбышевский район:

ул. Пугачевский тракт, д. 13.

Железнодорожный район:

пересечение ул. Пензенская / Владимирская.

Кировский район:

пр. К. Маркса, д. 489.

Первые елочные базары начнут ежедневно работать с 15 декабря по графику: с 8:00 до 22:00. В среду, 31 декабря, новогодние ярмарки будут работать с 8:00 до 12:00.