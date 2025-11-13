Первые елочные базары в Самаре откроются 15 декабря

В списке пока 12 локаций, большая часть находится в Красноглинском районе.
Красноглинский район:
ул. Маршала Устинова, д. 3 пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 1А пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 7−8 пос. Мехзавод, 2 квартал, д. 52 пос. Мехзавод, кв. 4, д. 2 пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 3 пос. Береза, 3 квартал, рядом со зданием 8А.
Промышленный район:
ул. Ново-Вокзальная / ул. Вольская.
Советский район:
ул. Победы, 94.
Куйбышевский район:
ул. Пугачевский тракт, д. 13.
Железнодорожный район:
пересечение ул. Пензенская / Владимирская.
Кировский район:
пр. К. Маркса, д. 489.
Первые елочные базары начнут ежедневно работать с 15 декабря по графику: с 8:00 до 22:00. В среду, 31 декабря, новогодние ярмарки будут работать с 8:00 до 12:00.