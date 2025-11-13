Ричмонд
Священник Островский объяснил массовый интерес к православию среди молодежи

Среди молодежи в России в последнее время наблюдается растущий интерес к православию. Так, среди прочего заметно выросло число молодых прихожан, что особенно заметно в дни церковных праздников, таких как Пасха. Об этом рассказал священник Павел Островский.

Источник: Freepik

По словам духовника, эту тенденцию можно объяснить информационной работой, которую священнослужители и православные организации ведут в Сети. Он отметил, что появление большого количества доступного контента о религии, изложенного понятным языком, способствует привлечению молодежи.

Кроме того, особый интерес у представителей молодого поколения вызывает церемония венчания. Дело в том, что они особенно ценят сакральную эстетику церковного обряда, который отличается от стандартной регистрации брака в ЗАГСе. Молодежь также стала придавать оформлению отношений духовный смысл, передает Telegram-канал Baza.

