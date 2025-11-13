Трое школьников из Томской области победили в конкурсе «Большая перемена»

Трое школьников из Томской области вошли в список победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8−10-х классов, который является частью национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
По итогам состязаний между девятиклассниками лучший результат показал ученик лицея при Томском политехническом университете Илья Балаганский. Также победителями стали Мария Онищенко из гимназии № 6 Томска и Дарина Классина из школы № 40 в категории 8−9-х классов. Кроме того, еще 20 ребят из Томской области вошли в число призеров конкурса.
В общей сложности в финал «Большой перемены» вышли 1,5 тыс. школьников из 79 регионов России. Для них также организовали деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги, интерактивные лекции от экспертов и мотивационные встречи. Заключительный этап и церемония награждения прошли на площадке Международного детского центра «Артек».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.