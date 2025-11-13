Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобразования обратились к школьникам с предупреждением

К казахстанским школьникам обратились с важной информацией по поводу ответственности за ложную информацию о террористических актах, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобразования.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Министерства образования сообщили, что в последнее время участились случаи, когда школьники в шутку говорят о терроризме. Учащимся и их родителям напомнили, что за ложные сведения о террористических актах предусмотрена ответственность.

«Если кто-то случайно или намеренно сообщит ложную информацию о террористическом акте, это может повлечь за собой наказание. Это может быть штраф, исправительные работы или даже более серьезные меры. Такие шутки — это не просто ошибка, а нарушение закона», — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в случае, если школьник еще не достиг возраста, когда наступает ответственность за правонарушения, наказание понесут его родители.