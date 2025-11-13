В Минобразования обратились к школьникам с предупреждением

«Если кто-то случайно или намеренно сообщит ложную информацию о террористическом акте, это может повлечь за собой наказание. Это может быть штраф, исправительные работы или даже более серьезные меры. Такие шутки — это не просто ошибка, а нарушение закона», — уточнили в ведомстве.