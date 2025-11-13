Самарский врач Богданова: «Пневмонию можно распознать по пяти признакам»

Главный пульмонолог Самарской области Юлия Богданова объяснила, чем опасна пневмония и как ее избежать. Симптомы могут напоминать обычную простуду, но есть и особые признаки. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.
«Пневмония — это острое инфекционное воспалительное заболевание легочной ткани, которое является серьезной угрозой здоровью. Заболеть может любой, но есть группы людей, у которых пневмония протекает тяжелее и чаще дает осложнения», — сказала Юлия Богданова.
Для профилактики рекомендуется сделать прививки от пневмококка и гриппа, отказаться от курения и алкоголя, а также своевременно лечить простуду.
Важно вовремя распознать пневмонию. Для этого рекомендуют обращать внимание на следующие тревожные симптомы: температуру выше 38,5°, которая держится более 2−3 дней, нарастающую одышку, кашель с гнойной мокротой, боль в груди при дыхании, сильную слабость, потливость, потерю аппетита.