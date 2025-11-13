В селе Семеновском в Чувашии построят отделение общей врачебной практики

Современное отделение общей врачебной практики построят в селе Семеновском в Чувашской Республике по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В новом модульном здании разместят доврачебный и приемный кабинеты, смотровую, процедурную, кабинет здорового ребенка, а также дневной стационар. Это позволит расширить спектр оказываемых медицинских услуг и повысить их качество для более чем 1,9 тыс. пациентов.
Сейчас специалисты приступили к обустройству теплоизоляции стен и крыши здания. Параллельно на прилегающей территории прокладывают водопровод.
«Используются современные теплоизоляционные материалы, которые позволяют создать комфортный микроклимат внутри помещения, а также существенно сэкономить на отоплении в зимний период. Будем надеяться, что подрядчик приложит все усилия, чтобы завершить строительство в этом году, чтобы жители села Семеновского и близлежащих сел и деревень смогли получать качественную медицинскую помощь в современных условиях», — отметил главный врач Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Владимир Кутин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.