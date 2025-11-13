В селе Семеновском в Чувашии построят отделение общей врачебной практики

«Используются современные теплоизоляционные материалы, которые позволяют создать комфортный микроклимат внутри помещения, а также существенно сэкономить на отоплении в зимний период. Будем надеяться, что подрядчик приложит все усилия, чтобы завершить строительство в этом году, чтобы жители села Семеновского и близлежащих сел и деревень смогли получать качественную медицинскую помощь в современных условиях», — отметил главный врач Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Владимир Кутин.