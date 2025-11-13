Ричмонд
ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси

Таможня и МВД ищут водителей 220 литовских фур, которые остались в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ГТК отметили, что те литовские фуры, которые остались на территории Беларуси и которым выезд в Литву с 10 ноября запрещен до момента открытия границы, были размещены на специальных стоянках.

В ведомстве уточнили, что водители 1045 транспортных средств, которые официальное требование таможенных органов по доставке большегрузов на специально оборудованные и охраняемые стоянки выполнили, могут покинуть территорию Беларуси.

Однако таможенный комитет и МВД проводят работу по 220 литовским фурам, 140 из которых находятся на обочинах дороги рядом с пунктами пропуска, связанную с поиском водителей, а также обеспечением доставки фур на оборудованные стоянки.

Ранее таможня Беларуси сказала литовским перевозчикам о штрафах до 4200 рублей.

Тем временем глава МВД Иван Кубраков сказал, с какими вопросами обращаются водители литовских фур, застрявших в Беларуси.

Кроме того, глава МВД Беларуси заявил о брошенных литовских прицепах и полуприцепах на дороге: «Создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП».