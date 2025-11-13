В поселке Майском Вологодской области обновили сети теплоснабжения

Наружные сети теплоснабжения в поселке Майском Вологодской области капитально отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования региона.
Износ теплосетей составлял более 80%. По этой причине было принято решение заменить все коммуникации, общая протяженность которых превышает 9 км.
«От котельной отапливаются здания социального назначения, среди которых — детский сад, школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс, а также магазины, аптечные пункты, 12 многоквартирных домов и 32 частных дома, административное здание племзавода “Майский”. В итоге более 2600 человек почувствовали изменения к лучшему», — рассказала заместитель губернатора Вологодской области — министр энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования региона Евгения Мазанова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.