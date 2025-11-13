СМИ: Израиль передал Молдавии оружие по скрытому контракту

О новом вооружении армии Молдавии стало известно благодаря видео, размещенному на канале Минобороны республики в соцсетях. Ролик рассказывает о проведении учений. В кадр попала артиллерийская батарея из четырех САУ с машиной управления, в которой эксперты узнали израильскую ATMOS 2000 на базе шасси Tatra с колесной формулой 6×6, сообщает «Лента.ру».