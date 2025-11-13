Ричмонд
В 2026 году в Ингушетии отремонтируют 4 детских сада

К работам приступят в апреле следующего года.

Капитальный ремонт четырех детских садов проведут в 2026 году в Республике Ингушетии по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Работы предусмотрены в дошкольных учреждениях села Джейрах, станицы Нестеровской, городов Малгобека и Магаса. Там заменят кровлю, окна и дверные блоки, выполнят отделку помещений. Также специалисты смонтируют системы отопления, вентиляции, внутренней канализации и освещения, обновят фасад зданий. К ремонту приступят в апреле следующего года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.