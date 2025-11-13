Омичей предупредили о прослушке, которую ведут умные колонки

При этом в Роскачестве не утверждают, что умные колонки ведут запись и передачу всех разговоров хозяев. Чаще всего они передают технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка разговоров маловероятны.