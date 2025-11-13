Омичей предупредили о прослушке, которую ведут умные колонки

Пользователей умных колонок предупредили о прослушке. О том, что вблизи умных устройств лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации, заявили в Роскачестве.
«Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — приводит слова руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко ТАСС.
По словам эксперта, гарантированную защиту от прослушки дает только отключенный на умных колонках микрофон. Кроме того, аналогичными качествами обладают и другие устройства. Например, камеры на ноутбуках эксперты советуют закрывать специальными шторками. Это позволит даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения заблокировать доступ к камере.
При этом в Роскачестве не утверждают, что умные колонки ведут запись и передачу всех разговоров хозяев. Чаще всего они передают технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка разговоров маловероятны.