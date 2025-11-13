Воронежская спортсменка завоевала золото на чемпионате России по плаванию

Дарья Клепикова из Воронежа завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде, сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта. Соревнования прошли с 7 по 12 ноября в Казани в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Дарья Клепикова показала лучший результат в заплыве на 100 м вольным стилем. Эту дистанцию она преодолела за 52,26 секунды. Отметим, что на чемпионате спортсменка также стала серебряным призером в заплыве на 50 м баттерфляем.
Кроме того, женская команда Воронежской области из четырех человек заняла второе место в состязаниях на дистанции 200 м. На финише они опередили соперниц из Татарстана.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.