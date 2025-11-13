Ричмонд
Воронежская спортсменка завоевала золото на чемпионате России по плаванию

Она победила на дистанции 100 метров вольным стилем.

Дарья Клепикова из Воронежа завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию на короткой воде, сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта. Соревнования прошли с 7 по 12 ноября в Казани в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Дарья Клепикова показала лучший результат в заплыве на 100 м вольным стилем. Эту дистанцию она преодолела за 52,26 секунды. Отметим, что на чемпионате спортсменка также стала серебряным призером в заплыве на 50 м баттерфляем.

Кроме того, женская команда Воронежской области из четырех человек заняла второе место в состязаниях на дистанции 200 м. На финише они опередили соперниц из Татарстана.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.