Омские депутаты предложили жестче контролировать работу маршруток

В горсовете на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в четверг, 13 ноября, предложили ввести ответственность для частных перевозчиков, которые не дают информацию о количестве перевезенных пассажиров и выполненных поездок. Как можно их за это наказывать, не уточняется.
На заседании комитета директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что в Омске каждый день на маршруты выходят около 1,5 тыс. единиц транспорта. Среди них около 320 муниципальных автобусов, 150 троллейбусов и трамваев, а также частные перевозчики, работающие по регулируемым и нерегулируемым тарифам.
По словам чиновника, специалисты департамента пытаются следить за движением транспорта через навигационные системы и выезжая на маршруты. Но не все частники включают свои машины в эту систему, власти же не могут заставить их это сделать. За девять месяцев года перевозчики получили 78 претензий за несоблюдение условий контрактов, общая сумма штрафов по ним составила немногим менее 60 тыс. рублей.
Глава комитета Юрий Арчибасов сделал вывод, что мэрия фактически контролирует лишь половину рынка пассажирских перевозок. И что хотя региональный закон обязывает перевозчиков предоставлять данные о своей работе, никакого наказания за нарушение этого не предусмотрено.
«Мы не знаем ни сколько рейсов они выполняют, ни сколько людей перевозят. Это мешает нам понять, как меняется пассажиропоток, и насколько насыщен рынок. При этом перевозчики должны отчитываться, но ответственности за это нет. В итоге мы видим, как с 1 ноября частники повышают тарифы, берут оплату наличными, не пробивают ее, делают что хотят, и никто не может их проконтролировать. Пора прекратить этот беспредел», — выразил он негодование.
На фоне данной ситуации депутат предложил основательно проработать вопрос и передать инициативу в Заксобрание — чтобы изменить областной закон. Тогда в него добавят пункт об ответственности перевозчиков за отказ или непредоставление данных о собственной работе.
Члены комитета поддержали это. Необходимые документы для ЗС в итоге пообещали подготовить к январю следующего года.
Ранее мы писали, что с 1 ноября в маршрутках, работающих на нерегулируемом тарифе, проезд подорожал до 50 рублей.