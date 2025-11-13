Омские депутаты предложили жестче контролировать работу маршруток

«Мы не знаем ни сколько рейсов они выполняют, ни сколько людей перевозят. Это мешает нам понять, как меняется пассажиропоток, и насколько насыщен рынок. При этом перевозчики должны отчитываться, но ответственности за это нет. В итоге мы видим, как с 1 ноября частники повышают тарифы, берут оплату наличными, не пробивают ее, делают что хотят, и никто не может их проконтролировать. Пора прекратить этот беспредел», — выразил он негодование.