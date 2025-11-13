Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские — ред.) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля», — сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что знание русского языка — это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в РФ.
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше