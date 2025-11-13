Сколько дней без справки может не ходить ребенок в школу во время сезона простуд

У кого чаще всего возникают осложнения от гриппа? Нужно ли сдавать анализ на грипп при первом подозрении? Ответила врач.
Ольга Ватолина отметила, что во время пандемии COVID-19 была введена такая мера: если ребенок приболел, его можно оставить дома на 5 дней без справки. Она до сих пор действует. Если болезнь продолжается более 5 дней, необходимо обратиться к врачу и лечиться по официальной справке.
«Школы не должны требовать справки за первые дни отсутствия ребенка. Если у родителей возникают вопросы с классным руководителем, им следует обращаться в администрацию школы, так как все управления образования осведомлены о действии этого письма, — добавила она. — На данный момент это касается только детей».
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.