Сколько дней без справки может не ходить ребенок в школу во время сезона простуд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Ольга Ватолина рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит», сколько дней без справки может не ходить ребенок в школу во время сезона простуд.

У кого чаще всего возникают осложнения от гриппа? Нужно ли сдавать анализ на грипп при первом подозрении? Ответила врач.

Ольга Ватолина отметила, что во время пандемии COVID-19 была введена такая мера: если ребенок приболел, его можно оставить дома на 5 дней без справки. Она до сих пор действует. Если болезнь продолжается более 5 дней, необходимо обратиться к врачу и лечиться по официальной справке.

«Школы не должны требовать справки за первые дни отсутствия ребенка. Если у родителей возникают вопросы с классным руководителем, им следует обращаться в администрацию школы, так как все управления образования осведомлены о действии этого письма, — добавила она. — На данный момент это касается только детей».

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.