Литва на 10 лет запретила въезд рэперу Моргенштерну

Проблемы у рэпера начались еще до признания его иноагентом. Сначала его оштрафовали за пропаганду наркотиков. В 2021 году певец дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором усомнился в необходимости празднования Дня Победы. После этого общественники заявили на него в правоохранительные органы. Моргенштерн пытался исправить ситуацию благотворительностью и начал собирать 168 млн рублей на лекарства для ребенка, который с рождения страдает спинальной мышечной атрофией. Мальчику сделали укол, но Моргенштерн так и не смог решить свои проблемы. Более того, его обвинили в продаже наркотиков. Рэпер переехал в Дубай. Уже в 2022 году он выпустил песню в поддержку Украины.