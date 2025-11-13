В Бурятии отремонтировали участок трассы Гусиноозерск — граница с Монголией

Отрезок автодороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — граница с Монголией в Республике Бурятии привели в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Обновленный участок расположен между улусами Бургуй и Цакир с 250-го по 260-й километр. В ходе работ мастера отремонтировали три водопропускных трубы, уложили асфальт, смонтировали водосбросы и прикромочные лотки. Также они обустроили площадку для остановки транспорта.
«Жалоб на участок было много: после дождя на покрытии появлялись ямы и глубокие колеи. Теперь дорога отремонтирована и служит комфортному и безопасному движению транспорта», — отметила заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.