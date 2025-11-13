Ричмонд
В части Новороссийска сохраняются перебои с водоснабжением после масштабной коммунальной аварии

Устранить проблемы планируют к вечеру.

Источник: МЦУ Новороссийска

В Приморском районе Новороссийска сохраняются перебои с водоснабжением. Но подачу ресурса уже наладили для 70% абонентов.

«Ожидается, что к вечеру система будет работать в штатном режиме», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, утром 13 ноября в Новороссийске на улице Пограничников прорвало участок Троицкого группового водопровода. Лопнула труба диаметром 720 мм, в воздух взметнулся столб воды. Рядом стоящие дома от крыши до фундамента оказались промочены.

Для устранения прорыва давление в системе снизили. Восстановительные работы велись до глубокой ночи. И в 23:00 замглавы города по ЖКХ Рафаэль Бегляров отчитался об их завершении. Систему стали промывать и постепенно наполнять водой.

Утром в четверг, 13 ноября, жители города в комментариях в соцсетях все еще жаловались на отсутствие воды в кранах.