Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным

«мы вынуждены принять непростое решение: ввести для Нового Херсонеса общие правила, действующие во всех музейных и культурных центрах Крыма и Российской Федерации. А именно — ввести плату за вход на территорию комплекса», — сказано в сообщении.
При этом для севастопольцев и крымчан вход в Новый Херсонес останется бесплатным при предъявлении паспорта с пропиской или студенческого билета, уточнили в пресс-службе, отметив, что при желании поддержать музейно-храмовый комплекс земляки смогут при помощи пожертвований в специально выделенных местах или перечислить средства по терминалу.
«Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей. При этом будет действовать максимально широкая система льгот и скидок», — добавили в пресс-службе.
Новые правила вступят в силу с 22 ноября.
Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщил, что ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать «Новый Херсонес» и его «молодежный центр “Точка опоры”. Также сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят “Новый Херсонес”.