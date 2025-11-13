Зеленый фонд Екатеринбурга увеличат до 208 гектаров

В Екатеринбурге приняли новую экологическую программу, которая будет действовать с 2026 по 2030 год. Ее главная задача — улучшить окружающую среду и сделать город более комфортным для жизни. Об этом сообщили в мэрии.
Особое внимание уделят озеленению. Сейчас в городе насчитывается 22 особо охраняемые природные территории: 11 парков, 9 памятников ландшафтной архитектуры и 2 парка-выставки. За пять лет их общую площадь планируют увеличить с 156 до 208 гектаров.
Для сохранения редких растений создадут специальные участки, где будут высаживать краснокнижные и декоративные виды, подходящие для местного климата. Также приведут в порядок природные родники — в Екатеринбурге их 23, и все они соответствуют санитарным нормам.
— В рамках программы увеличится и количество контейнерных площадок — пунктов и станций раздельного приема — с организованным раздельным сбором твердых коммунальных отходов, — уточнили в мэрии.
Программа также включает меры по регулированию численности бездомных животных. Отловленных зверей будут размещать в приютах, где им сделают необходимые прививки, проведут стерилизацию и подготовку к передаче новым хозяевам.