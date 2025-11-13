Бастрыкин запросил доклад о заброшенном детском саде в Самарской области

Жители села Воскресенка Самарской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на проблемы с детским садом. Еще в 2023 году дошкольное учреждение в селе закрыли на ремонт. Но работа там так и не начались, а сейчас детский сад просто заброшен.