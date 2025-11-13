Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад о заброшенном детском саде в Самарской области

В селе Воскресенка Самарской области детский сад не могут отремонтировать с 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Воскресенка Самарской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на проблемы с детским садом. Еще в 2023 году дошкольное учреждение в селе закрыли на ремонт. Но работа там так и не начались, а сейчас детский сад просто заброшен.

«Дети вынуждены посещать детские сады в соседних населенных пунктах, расположенных на значительном расстоянии от мест их проживания», — прокомментировала пресс-служба СК России и уточнила, что обращения жителей в другие органы были безрезультатны.

В СК Самарской области уже завели уголовное дело. О его предварительных и окончательных результатах доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину.