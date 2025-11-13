СМИ: Нетаньяху отметил «трогательную» заботу со стороны Трампа

Как отмечает израильская газета The Times of Israel, премьер в соцсети X поблагодарил Трампа за «трогательную поддержку».
Спасибо вам, президент Трамп, за вашу трогательную поддержку меня и огромную поддержку Израиля и еврейского народа. Как обычно, вы переходите прямо к делу и говорите все как есть.
Он добавил, что «с нетерпением» ждет продолжения партнерства с США в целях «укрепления безопасности и мира».
В письме, которое Герцог получил в среду, Трамп попросил его «полностью помиловать» Нетаньяху, в отношении которого возбуждено дело о коррупции, мошенничестве и злоупотреблениях.
«Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской судебной системы… считаю, что дело против Биби, который долгое время боролся со мной в том числе против Ирана, непримиримого противника Израиля, — политическое, необоснованное преследование», — написал Трамп. Он отметил, что после того, как Израиль вместе с союзниками добился «беспрецедентных успехов», «настало время разрешить Биби объединить страну», помиловав его и завершив это «судебное противоборство».
Как напоминает немецккое издание Deutsche Welle*, в июне Трамп назвал дело в отношении Нетаньяху «охотой на ведьм», а в октябре, выступая в израильском кнессете, он уже просил Герцога помиловать Нетаньяху: «У меня есть идея. Господин президент, почему бы вам не помиловать его? Давайте, помилуйте его!».
Пока ни Нетаньяху, ни его родственники не обращались к Герцогу за помилованием, обращает внимание DW. Израильские СМИ предполагают, что с такой просьбой может обратиться супруга Нетаньяху Сара. Глава государства может помиловать как до завершения расследования по делу, так и после оглашения приговора суда.
* Доступ к сайтам Deutsche Welle на территории РФ ограничен