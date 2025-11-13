СМИ: Нетаньяху отметил «трогательную» заботу со стороны Трампа

«Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской судебной системы… считаю, что дело против Биби, который долгое время боролся со мной в том числе против Ирана, непримиримого противника Израиля, — политическое, необоснованное преследование», — написал Трамп. Он отметил, что после того, как Израиль вместе с союзниками добился «беспрецедентных успехов», «настало время разрешить Биби объединить страну», помиловав его и завершив это «судебное противоборство».