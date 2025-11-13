Умер петербургский журналист Виктор Смирнов

В Северной столице накануне умер журналист Виктор Смирнов. Ему было всего 45 лет, а причиной смерти стал несчастный случай.
О смерти журналиста сообщило издание 47news, где Смирнов работал больше 10 лет и уволился в августе 2025 года.
Смирнов родом из Ростова-на-Дону, окончил философский факультет в Томске. Затем он перебрался в Санкт-Петербург, который стал для него родным городом. Виктор Смирнов был известен своими репортажами и аналитическими заметками на актуальные темы Петербурга и Ленинградской области. Неоднократно получал «Золотое перо» за свои публикации.
«Виктор умел видеть редкое в обыденном и рассказывать об этом ярко, живо и интересно. Он был отзывчивым и искренне старался помогать героям своих публикаций», — так высказались о нем коллеги. О дате и времени прощания и похорон Виктора Смирнова станет известно позже.