В Гурьевске медики будут работать ночью, чтобы все желающие успели пройти диспансеризацию

В Гурьевске пройдёт первая в Калининградской области «Ночь диспансеризации». Об этом сообщает местная ЦРБ.
Акцию проведут в пятницу, 14 ноября, с 20:00 до полуночи. Пройти бесплатный комплексный осмотр могут все желающие вне зависимости от регистрации в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, 5.
Приём проведут заведующие отделениями, главврач Инна Остапчук и её заместители. После заполнения анкеты пациенты смогут пройти осмотр у терапевта, измерить свой рост, вес, сделать прививку от гриппа и пневмококка, электрокардиографию, спирографию, флюорографию, общий и биохимический анализ крови.
«При наличии показаний приём проведут узкие специалисты: пульмонолог, невролог, кардиолог, ревматолог. Особое внимание сотрудники уделят репродуктивной диспансеризации, будет организован осмотр гинекологом и забор мазков на онкоцитологию», — уточнили в ЦРБ.
Подробности акции можно узнать по телефону:
В мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству сделать ежегодным налоговый вычет за прохождение диспансеризации и сдачу норм ГТО. Как получить 18 тысяч рублей, рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.