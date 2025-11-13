В Байкальске проверят отопление в домах после жалоб жителей

— Надзорные органы совместно со специалистами проверят, как готовились к отопительному сезону и соблюдаются ли нормы содержания тепловых сетей. Ранее прокуратура уже направила официальные предписания главе Байкальского городского поселения и директору ресурсоснабжающей организации из-за аварии 11 ноября и затянувшегося ремонта, — отметили в прокуратуре.