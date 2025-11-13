В Байкальске проверят отопление в домах после жалоб жителей

Прокуратура Слюдянского района начала проверку из-за жалоб жителей Байкальска на холод в квартирах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, причиной стало повреждение на теплосетях, из-за которого отопление пропало в десятках многоквартирных домов.
— Надзорные органы совместно со специалистами проверят, как готовились к отопительному сезону и соблюдаются ли нормы содержания тепловых сетей. Ранее прокуратура уже направила официальные предписания главе Байкальского городского поселения и директору ресурсоснабжающей организации из-за аварии 11 ноября и затянувшегося ремонта, — отметили в прокуратуре.
Ситуация остается на постоянном контроле. При выявлении нарушений правоохранители примут меры для восстановления прав жителей.
