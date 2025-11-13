Niletto повторит шоу с танцем на шесте в Екатеринбурге

— В Екатеринбурге мы делаем концерт два дня подряд в ДИВСе. Это будет версия сольников, которые были в Москве и в Питере. Постараемся максимально сделать привезти то, что было здесь. Шест тоже будет, — рассказывал о шоу певец в своем telegram-канале.