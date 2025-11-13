Niletto повторит шоу с танцем на шесте в Екатеринбурге

Niletto привезет в Екатеринбург нашумевшее шоу со сценой в 360°, экраном в центре зала и спецэффектами, которое уже исполнил в Москве и Санкт-Петербурге. Певец выступит 21 и 22 ноября в ДИВСе.
Niletto исполнит главные хиты «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Не вспоминай», «Худи», «Счастливым», «Еду я на родину» и многие другие.
— В Екатеринбурге мы делаем концерт два дня подряд в ДИВСе. Это будет версия сольников, которые были в Москве и в Питере. Постараемся максимально сделать привезти то, что было здесь. Шест тоже будет, — рассказывал о шоу певец в своем telegram-канале.
Напомним, во время сольных концертов в Москве и Санкт-Петербурге Niletto исполнил танец на шесте под песню «Летуаль», которому тренировался несколько месяцев. Буквально за несколько дней ролики с танцем Niletto разлетелись по соцсетям. Зрители и блогеры стали делать с Niletto мемы, добавляя к видео забавные и жизненные подписи.