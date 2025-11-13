Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подземном переходе у ТЦ «Омский» начались ремонтные работы

Ремонт должен завершиться к 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В подземном переходе у ТЦ «Омский» в центре города начались ремонтные работы. Их стоимость составит 47,8 млн рублей.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В подземном переходе, который был построен почти 45 лет назад, разбирают старые лестницы. По завершению капремонта переход получит новые лестничные марши, пандусы, освещение и облицовку Южно-Султаевским гранитом.

По условиям контракта, ремонт должен завершиться к 1 августа 2026 года.