В подземном переходе у ТЦ «Омский» начались ремонтные работы

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В подземном переходе, который был построен почти 45 лет назад, разбирают старые лестницы. По завершению капремонта переход получит новые лестничные марши, пандусы, освещение и облицовку Южно-Султаевским гранитом.