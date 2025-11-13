В подземном переходе у ТЦ «Омский» начались ремонтные работы

В подземном переходе у ТЦ «Омский» в центре города начались ремонтные работы. Их стоимость составит 47,8 млн рублей.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. В подземном переходе, который был построен почти 45 лет назад, разбирают старые лестницы. По завершению капремонта переход получит новые лестничные марши, пандусы, освещение и облицовку Южно-Султаевским гранитом.
По условиям контракта, ремонт должен завершиться к 1 августа 2026 года.