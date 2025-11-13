В деревне Селеево Новгородской области открыли современный медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Селеево Поддорского муниципального района Новгородской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Учреждение построили при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В кабинете врача все необходимое для приема пациентов современное оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, кислородный концентратор, спиротест. Там можно пройти первый этап диспансеризации. Следующий кабинет — процедурный и прививочный. Туда можно приходить на инъекции, назначенные доктором. В нем есть три манипуляционных столика, емкость для обработки инструментов, холодильник для хранения вакцин и лекарств, шкаф для медикаментов … и другое», — рассказала главная медицинская сестра Поддорской центральной районной больницы Татьяна Смелкова.
В Селеевском ФАПе обслуживают жителей восьми близлежащих деревень. В общей сложности это более 140 человек, в том числе 22 ребенка.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.