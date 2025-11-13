После порыва улицу Таганрогскую в Ростове залил кипяток

На улице Таганрогской в Ростове-на-Дону произошел порыв коммуникаций, и после этого дорогу залил кипяток. Пост об этом опубликовали в соцсетях 13 ноября.
Судя по опубликованному видео, кипяток разлился рядом с жилыми многоквартирными домами — там, где могут проходить люди, а также были припаркованы некоторые машины. Участок улицы накрыла завеса горячего пара.
В комментариях интернет-пользователи задались вопросом, придется ли рабочим отключать отопление и воду на время устранения коммунальной неполадки. Официальной информации пока нет.
