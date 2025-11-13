Врачи Кстовской ЦРБ раскрыли махинации с диспансеризацией на миллионы

В сюжете говорится, что медработники подделывали документы о прохождении диспансеризации жителями в рамках нацпроекта «Здравоохранение». При этом никаких обследований, соответственно, не проводили. Операторы якобы вносили по 100 фиктивных случаев в день на одного врача, а карты пациентов заполнялись без их ведома. Некоторые из них были возмущены, получив уведомления о прошедшей диспансеризации, учитывая, что иногда они не могут записаться на прием к врачу по несколько недель.