Врачи Кстовской ЦРБ раскрыли махинации с диспансеризацией на миллионы

Врачи Кстовской ЦРБ признались журналистам в том, что фальсифицировали документы для получения денег по нацпроекту якобы по указанию и.о. главврача. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
В сюжете говорится, что медработники подделывали документы о прохождении диспансеризации жителями в рамках нацпроекта «Здравоохранение». При этом никаких обследований, соответственно, не проводили. Операторы якобы вносили по 100 фиктивных случаев в день на одного врача, а карты пациентов заполнялись без их ведома. Некоторые из них были возмущены, получив уведомления о прошедшей диспансеризации, учитывая, что иногда они не могут записаться на прием к врачу по несколько недель.
За каждого пациента больница получила от 3 до 4 тысяч рублей. По такой схеме медучреждение за три месяца получило около 11 млн рублей. Врачи Кстовской ЦРБ рассказали, что и.о. главврача Анастасия Князева якобы угрожала им увольнением в случае отказа от фальсификации документов. Один из подобных разговоров был даже записан на диктофон.
«Короче, мне без разницы, за две недели показатели должны быть. Садитесь, вбивайте сами, привлекайте народ на дежурства, мне без разницы», — слышен голос на записи диктофона.
Сама Анастасия Князева отрицает факт, что давала своим подчиненным указания фальсифицировать документы. По ее словам, в коллективе есть сотрудники, которые саботируют ее работу.
Ранее мы писали, что в Балахнинской районной больнице приняли меры после критики губернатор Глеба Никитина.