Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия будет продолжать СВО до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал «последние обещания» по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, мы будем продолжать всемирную специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы Верховным главнокомандующим и президентом», — сказал Песков журналистам.

