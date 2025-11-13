Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей, поставленных Путиным

Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал «последние обещания» по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.