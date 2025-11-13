Крестный ход в честь Архистратига Михаила пройдет в Самаре 21 ноября

21 ноября 2025 года Самара отметит день памяти Архистратига Михаила — небесного покровителя воинов. Крестный ход пройдет от храма Святой Софии Премудрости Божией до часовни святителя Алексия Московского, сообщили в Самарской митрополии. «Торжественное шествие возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий в сослужении архиереев Самарской митрополии», — рассказали в пресс-службе. Богослужение начнется в 09:00, а само шествие стартует в 11:30. Участникам рекомендуют одеться по погоде. В этот день синоптики прогнозируют температуру около −3°C с возможным снегопадом. Крестный ход пройдет вдоль набережной, организаторы просят участников заранее прийти к месту сбора.